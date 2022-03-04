Около 110 оригинални архитектурни елементи от Форум Изток ще бъдат извадени от обекта и детайлно описани. Заместник-кметът Пламен Панов и кметът на Централен Георги Стаменов посетиха днес обекта „Античен форум на Филипопол – Изток и Юг“ – археологическата зона, разположена между Централна поща, хотел Тримонциум и бул. Цар Борис III, за да се запознаят на място с дейностите, които се извършват в момента по изваждането на всички архитектурни артефакти, които ще бъдат използвани по проекта.

Те бяха посрещнати от арх. Венета Петкова и археолога доц. Иво Топалилов от екипа, който спечели откритата процедура за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: Античен форум на Филипопол – изток и юг. Благоустрояване, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площад и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив.“ Стойността на процедурата е 58 800,00 с ДДС.

Идейният проект бе изготвен и внесен за разглеждане в НИНКН, а през месец декември заместник-кметът Пламен Панов проведе и среща с експерти на Института. С оглед на направения от тях коментар и по издадените препоръки в момента се работи детайлно, като трябва да се извадят всички оригинални архитектурни елементи, да се заснемат подробно, да се включат в каталога на проекта и да се покаже коректно анастелозата и възстановката по проекта – кой елемент как ще бъде използван и къде ще бъде разположен.

С помощта на ОП „Чистота“ и в момента се извършва изрязване на храстите и почистване на терена. Екипът по проекта използва техника (комбиниран багер) и въжета за повдигане на елементите. Повечето от тях са с тегло от 500 кг. нагоре, а някои достигат и до 2 тона. Елементите се поставят върху дървени скари и след тяхното заснемане и описване, те ще бъдат завити с хидроизолационно, паропропускливо фолио до последващо използване, консервиране или експониране. Това се отнася най-вече за елементите от мрамор и пясъчник, като целта е да не се повлияват от атмосферните условия, да не замръзват и да се запазят в този си вид. Елементите са от архитектурната декорация от различни периоди на агората. Приблизителният им брой е около 110.