С поредица от събития на 20 и 21 март Пловдив ще отбележи приноса на Ангел Букорещлиев – считан за първия извънстоличен професионален музикант у нас.

Инициативата се организира от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Регионален етнографски музей – Пловдив и е част от проект по програма „Културно наследство“ 2025 на Национален фонд „Култура“.

Събитията започват на 20 март с публични лекции в Педагогическия факултет на университета, посветени на живота и дейността на Букорещлиев. В програмата са включени теми, свързани с неговото творчество, както и представяне на архивни фотографии и документи.

По-късно същия ден в Етнографския музей ще се проведе кръгла маса с участието на музиковеди, преподаватели, архивисти, учители и студенти, които ще обсъдят ролята на Букорещлиев за развитието на музикалното изкуство в града.

Кулминацията е на 21 март с концерт в залата на Пловдивско певческо дружество „Ангел Букорещлиев“. В него ще участват хорови състави от музикални училища и университети, включително от Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“ и СУ „Любен Каравелов“.

Проектът цели да популяризира значението на Ангел Букорещлиев за развитието както на любителското, така и на професионалното музикално изкуство в Пловдив, като обединява научна, образователна и творческа дейност.