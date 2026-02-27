Пловдивско читалище организира фестивал на шевицата

Народно читалище „Алеко Константинов-1954“ организира първия по рода си „Фестивал на шевицата от 28 февруари до 30 март 2026 г. Традицията среща бъдещето“ в градовете Перущица, Кричим и с. Динката, община Лесичово.

Проектът се реализира по ОП „Национален план за възстановяване и устойчивост“, със СНД Национален фонд „Култура“, процедура „Представяне пред българската публика на съвременни български продукти от сектора на КТИ“ BG-RRP-1.025 –0032 и е финансиран от ЕС NextGeneration EU.

На 28 февруари и 1 март 2026 г. фестивалът ще се проведе в НЧ „Просвета-1862“, гр. Перущица, на 4 март 2026 г.в НЧ „Пробуда – 1914“ с. Динката, община Лесичово, на 6 и 7 март 2026 г.в НЧ „Пробуда-1912“, гр. Кричим.

Екипът на НЧ „Алеко Константинов-1954“ Пловдив предлага на жителите и гостите на населените места разнообразни развлечения, в които могат да участват. Залите на читалището ще се превърнат в творчески ателиета.

В програмата на фестивала са включени:

Изложба „Шевицата на етносите в България – българи, арменци, турци, роми“, която представя национални костюми, везба и тъкани от частни колекции и съвременни предмети от бита и облекла, изработени от везбарките на Колектива за везба и занаяти „Росица Чуканова-1968 г.“ към читалището – тишлайфери, пана, карета, кенета, съвременни облекла, в извезването на които са използвани орнаменти от автентични шевици.

Прожекция „Памет за утре“ – мултимедийна презентация от стари, уникални снимки с носии от началото на XX в. Снимките са от семейните архиви на фамилии от Пловдив и Южен район.

Везбарките от Колектива за българска шевица и народни занаяти „Росица Чуканова-1968 г.“ ще проведат „Работилници за изработка на шевици“ за възрастни и деца. Те са отворени за всички, които желаят да се научат да бродират – деца, родителите им, посетители. В работилниците за възрастни майсторките ще демонстрират уменията си в изработването на везба и ще показват и обучават желаещите в тънкостите на занаята. Всеки посетител може да провокира уменията си под ръководството на Виолета Чалъкова – член на Задругата на майсторите на народни художествени занаяти, Йорданка Бояджиева, Анна Драганова, Мария Ангелова, Веселина Кумчева, Виктория Недевска др. Везбарките ще демонстрират изработката на шевицата. Всички обучени получават занаятчийско свидетелство „Майстор за един ден“. В Работилничките за деца малчуганите ще оцветяват схеми с шевици, ще рисуват картички, редят пъзели от шевици и др. игри и занимания.

Посетителите ще се насладят на Ревю от автентични национални носии от етнографските области на България. Дефилето ще представи 10 автентични народни носии, изработени преди повече от един век. Каним всички, които имат народна носия, да се включат в проявата и да станат част от уникалното ревю.

Инж. Мария Ангелова ще представи шевиците от Тракийския етнографски район с Мултимедийна презентация „Символите, кодирани в шевиците“ – една от най-интересните теми, свързани със шевиците – интересен подход за запознаване с културното наследство и традициите.

Богата концертна програма под надслов „Кръшно се хоро завило“, в която ще се включат изпълнители от съставите на читалищата.

И едно предизвикателство към публиката – призоваваме посетителите да са облечени в носии и дрехи, в които има елементи от български шевици – тениски, шалове и др., за да се потопим в атмосферата на празника и да се почувстваме истински българи!