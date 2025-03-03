Тази година на 3 март започва Великденският пост

Какво е разрешено да се консумира и кои хора са освободени от най-продължителния и важен постен период в годината?

Великденските пости започват в понеделника след Сирни Заговезни, а през 2025-а година началото им съвпада с Националния празник на България, тъй като поради подвижността на празничния църковен календар 3 март т. г. е и Чист понеделник. Това е първият и най-продължителният и важен пост през годината. Постите продължават седем седмици (40 дни + Страстната седмица) и завършват с празнуването на Великден, който тази година се пада на 20 април.

Какво трябва да знаем за поста?

Този период символизира 40-те дни, които Исус Христос прекарва в пустинята, постейки и молейки се, и служи като време за пречистване, покаяние и укрепване на вярата чрез молитва и смирение.

По време на постите не трябва да се ядат животински продукти – месо, мляко, млечни продукти, яйца. Дори зехтинът и олиото са забранени в някои от дните. Могат да се консумират всякакви плодове и зеленчуци според сезона, ядки, соеви продукти и дори сладки и сладкиши, стига те да не включват някои от забранените продукти.

За кого не важи поста?

Важно е да се отбележи, че бременните, болните, кърмачките или малките деца са освободени от тези ограничения.

Великденски пости 2025 г. по седмици:

През първата седмица се спазва строг пост. От понеделник до събота могат да се консумират само растителни продукти без олио и вино.

През втората седмица строгият пост е само в сряда и петък. В събота и неделя са разрешени олиото и виното.

Третата седмица се нарича „Кръстопоклонна“ и от понеделник до петък задължително се спазва строг пост, като отново в събота и неделя олиото и виното са разрешени.

Четвъртата и петата седмица се спазва хранителен режим като от седмица две.

Шестата седмица също се следва като втората, но на празника „Връбница“ в събота е разрешено консумирането на риба, хайвер или други безгръбначни животни.

Последната седмица се нарича „Страстна седмица“ и е най-строга. Хранителният режим от понеделник до събота включва строг пост, а на Разпети петък не се консумира никаква храна, нито дори вода и напитки, ако здравето ни го позволява.

Разрешени храни по време на пост:

Плодове и зеленчуци. Всички видове са позволени, както пресни, така и готвени.

Бобови растения. Леща, боб, нахут и грах са основни източници на растителни протеини.

Ядки и семена. Орехи, бадеми, слънчоглед и чия могат да се добавят към ястия или да се консумират като закуска.

Зърнени храни. Пълнозърнести продукти, като ориз, киноа и булгур, осигуряват енергия и са основа за много постни ястия.

Растителни мазнини. Въпреки че по време на строгия пост дори мазнините могат да бъдат ограничени, в определени дни са позволени растителни масла като зехтин, слънчогледово или кокосово масло. Те се използват за готвене или овкусяване на ястия.

Хляб и тестени изделия без яйца и мляко. Постният хляб, питки и макаронени изделия, приготвени без животински съставки, също са допустими.

Риба и морски дарове. Рибата е позволена в два дни от Великия пост: Благовещение и Цветница.

Вижте целогодишния

Постен календар за 2025 г.

Илюстрация на корицата: Проектирано от Freepik