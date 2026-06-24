Строителният надзор: От седмица чакаме указания как да обезопасим спрения строеж до Марица

Заповедта е връчена на 16 юни, ден по-късно е внесено искане за консервация на обекта. Отговор от Община Пловдив все още няма, твърди надзорът

От фирмата потвърждават, че всички административни актове, свързани с казуса, се обжалват пред Административния съд

Строителният надзор на спрения строеж край река Марица твърди, че повече от седмица очаква указания от Община Пловдив как да бъдат извършени консервацията и обезопасяването на обекта след издадената от кмета Костадин Димитров заповед за спиране на строителните дейности.

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Пред Под тепето представителят на строителния надзор Николай Николов от „Стрикт” ЕООД потвърди, че на 16 юни е получил лично заповедта за спиране на строителството и са спрени всякакви дейности на обекта, а работниците са изтеглени от строителната площадка.

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По думите му още на следващия ден – 17 юни – е внесено официално искане до общинската администрация с молба да бъде определен ред, по който строежът да бъде консервиран и обезопасен.

„Поискали сме съдействие и указания как да процедираме с обекта. До днес, 24 юни, нямаме отговор“, заяви Николов.

Според него след спиране на строителните дейности възниква необходимост площадката да бъде приведена в безопасно състояние, но за това е необходимо съдействие от страна на администрацията.

„Пет пъти ми звъняха да получа заповедта“

Николов разказа още, че в деня на връчването главният архитект на Пловдив арх. Яна Желязкова му е звъняла многократно, за да се яви в общината и да получи документа.

„Пет пъти ми се обади да отида и да получа заповедта, защото бързаха да бъде връчена. Сега, когато чакаме указания за обезопасяването, няма отговор“, коментира той.

По думите му през последните дни е провел няколко телефонни разговора с главния архитект, но не е получил конкретни указания, нито отговор на искането.

Той твърди, че в разговорите арх. Желязкова му е отвърнала с думите: „Не ми е до това сега“.

Проверки на място и прекъснато захранване

От фирмата, упражняваща строителния надзор – от „Стрикт” ЕООД, разказват и за действия на експлоатационните дружества след издаването на заповедта.

По думите на Николов на 18 юни (четвъртък) 2026 г. на обекта са пристигнали представители на ВиК – Пловдив с техника с цел преустановяване на водоподаването. На място обаче било установено, че процесният строеж няма собствено външно водоснабдяване на този етап от строителството и те си тръгнали

Няколко дни по-късно, в събота 20 юни, преди обяд, на място пристигнали и служители на ЕВН.

Според строителния надзор тогава е било прекъснато електрозахранването на друг съседен обект на същия инвеститор, от който временно се е ползвало електричество за строителни нужди, тъй като процесната сграда все още няма собствено електрозахранване.

Заповедите вече са в съда

От фирмата потвърждават, че всички административни актове, свързани с казуса, се обжалват пред Административния съд.

Става въпрос за заповедите, с които през май бяха отменени скицата-виза за проектиране, инвестиционният проект и разрешението за строеж.

„Обжалвали сме ги в законоустановения срок“, заяви Николов.

Той коментира и последната заповед за спиране на строителството, определяйки я като „юридически шедьовър“.

Към момента от Община Пловдив не са коментирали публично твърденията на строителния надзор относно поисканите указания за консервация на обекта.

Както Под тепето вече съобщи, ден след издаването на заповедта строителната площадка остана без работници и техника, а строителните дейности са преустановени.