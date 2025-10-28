Още 3 тютюневи склада, сред които знаменитият комплекс на Кудоглу, поемат по пътя на възстановяването. Освен гигантския имот по улица „Капитан Андреев“, работа от няколко седмици стартира и на съседния ъглов склад на улиците „Иван Вазов“ и „Екзарх Йосиф“ – сгради, пострадали от големия пожар в квартала преди десетилетие. Двата имота ще бъдат обединени в един съвременен жилищен комплекс по одобрен проект от Националния институт за недвижимо културно наследство.

Започва възстановяването на складовете на Кудоглу

Инвестицията е на италианската фирма „Р.И.П.А“ ООД от екип, работил по възстановяването и на днешния магазин на H&M на Главната улица, в чието подземие са достъпни и част от разкопките на Античния театър. От няколко седмици се работи по поставянето на укрепителните метални съоръжения на фасадите на склада на ъгъла на „Екзарх Йосиф“ и „Вазов“, отлети са вече и бетонни укрепителни плочи и тепърва ще се работи към подземните нива.

В непосредствена близост на улица „Г. М. Димитров“, зад бившия мебелен магазин GALERO, друг известен инвеститор – Галакси Пропърти Груп, също предстои да започне работа по трети склад. За този проект също има одобрен проект от НИНКН. За момента там са само са поставени строителни мрежи, но работата тепърва ще стартира, като освен одобрения проект инвеститорът има и строително разрешително.

За момента изглежда, че тези сгради виждат светлина в тунела след тежките години на забрава или целенасочено унищожение. Само за няколко месеца те са част от положителна тенденция – на другия ъгъл на „Иван Вазов“ и „Екзарх Йосиф“ се работи, а част от сградата вече е в експлоатация, по друг склад, съседен на Галеро и част от бившия „Картел“. Очакват се положителни новини и за тютюневия склад на улица „Одрин“ 8, който също почти бе съборен, преди институциите да се задействат преди десетина години, а в последните месеци нови инвеститори заявиха намерение да го възстановят в оригинал.