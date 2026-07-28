Временни ограничения по АМ „Тракия“

Шофьорите, пътуващи към София по автомагистрала „Тракия“, трябва да се подготвят за временни затруднения в движението заради ремонтни дейности в два участъка от трасето.

До 12:30 часа при 27-ия километър се извършва авариен ремонт на пътната настилка. В същото време, между 8:00 и 15:00 часа, в отсечката от 61-вия до 64-тия километър се разчиства крайпътната растителност.

И в двата участъка движението е организирано само в изпреварващата лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават водачите да преминават с повишено внимание, да спазват временната сигнализация и въведеното ограничение на скоростта до 90 км/ч.