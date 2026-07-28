Депутати обсъждат разширяване на държавния контрол върху дружествата на „Лукойл“

Парламентарната комисия по икономическа политика ще разгледа днес законодателни промени, с които се предлага държавният надзор да обхване и дружествата, занимаващи се с търговия на нефт и нефтопродукти.

Предложението е внесено от управляващото мнозинство, след като Конституционният съд отмени част от разпоредбите, даващи право на правителството да назначава особен управител в две дружества от групата на „Лукойл“ в България.

С измененията се предвижда в закона изрично да бъде включена и дейността „търговия“, така че специалният режим да важи не само за предприятията, които произвеждат, преработват, съхраняват или транспортират горива, но и за компаниите, които ги реализират на пазара.

Според вносителите това ще предотврати възможността след решението на Конституционния съд контролът върху част от дружествата да бъде възстановен в полза на собственика им. В мотивите към законопроекта се посочва още, че засегнатите компании заемат ключови позиции при зареждането с гориво на летища и кораби, което според управляващите налага запазването на засилен държавен контрол.