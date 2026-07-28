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Президентът Илияна Йотова се среща с представители на ПП

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:22ч, вторник, 28 юли, 2026
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Представители на „Продължаваме промяната“ ще се срещнат днес с президента Илияна Йотова, за да ѝ връчат подписка с искане да наложи вето върху Закона за държавния бюджет за 2026 г. Срещата в президентството е насрочена за 16:00 часа и е по инициатива на парламентарната група на партията.

В делегацията ще участват лидерът на ПП Асен Василев и председателят на парламентарната група акад. Николай Денков. От формацията съобщават, че под петицията вече са се подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина.

От „Продължаваме промяната“ настояват държавният глава да върне за ново обсъждане не само Закона за държавния бюджет, но и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса.

Миналата седмица Йотова заяви, че ще се запознае подробно с аргументите на опозицията, след като подписа законите за бюджетите на ДОО и НЗОК.

Припомняме, че на 24 юли Народното събрание окончателно прие държавния бюджет за 2026 г. Финансовата рамка предвижда дефицит от 5,7% от БВП, запазване на минималната работна заплата на сегашното ѝ ниво и възможност държавата да поеме нов дълг в размер до 10,1 млрд. евро.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:22ч, вторник, 28 юли, 2026
0 123 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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