Правната комисия се заема с промени в Изборния кодекс и Закона за държавния служител

Парламентарната комисия по правни въпроси ще проведе извънредно заседание днес, на което ще разгледа изменения в два ключови закона – Изборния кодекс и Закона за държавния служител.

На първо четене депутатите ще обсъдят предложените промени в Закона за държавния служител. Очаква се те да засегнат правилата за назначаване, атестирането и кариерното развитие на служителите в държавната администрация.

След това комисията ще премине към второ четене на обединения законопроект за изменение на Изборния кодекс. Народните представители ще обсъждат и гласуват текстовете един по един, преди проектът да бъде внесен за окончателно разглеждане в пленарната зала.

Изборният кодекс е сред законите, които най-често са променяни през последните години. В предишни парламенти дебатите около него бяха съсредоточени върху машинното и хартиеното гласуване, организацията на изборния процес, видеонаблюдението при преброяването на бюлетините и работата на Централната избирателна комисия.

Предстоящото заседание е важен етап от законодателната процедура, тъй като именно на второ четене се оформят окончателните текстове, които впоследствие се подлагат на гласуване в пленарната зала.