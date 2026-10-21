Последните етажи на бившия хотел „Марица“ вече се премахват. Промяната обхваща и останалите сгради в комплекса срещу Международния панаир

Старият хотел „Марица“, реновиран през годините и с нова черна визия, се събаря от горе надолу, видя репортер на „Под тепето“. Последните етажи на сградата вече се премахват. Още през лятото започна процесът на премахване на фасадата и на съседната нова сграда, строена от последния собственик на комплекса Ветко Арабаджиев.

Работите са част от голямо преосмисляне на комплекса от сгради – старият хотел „Марица“, новата висока сграда и стъклената пирамида пред нея, завещани от Арабаджиеви.

Новите собственици от Hus Invest изглежда ще работят по всички сгради на територията срещу Панаира.

Видео от мястото може да гледате в социалните мрежи на медията.