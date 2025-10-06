Развалиха рекорда на бул. „Хаджи Димитър“
Съкратиха част от ненужните места за сядане по „Алеята на пейките“
13 от прочутите 77 пейки в средата на половинкилометровия булевард намират нов живот на пешеходната алея на ул. „Царевец“
След близо две години тишина около нашумялата „Алея на пейките“ на бул. „Хаджи Димитър“ в Пловдив, темата отново оживя. 13 от общо 77-те пейки, монтирани между двете платна на оживения булевард, са били преместени и вече са монтирани на новоизградената пешеходна алея на ул. „Царевец“. Новината съобщи кметицата на район „Западен“ Тони Стойчева.
По думите ѝ преместването е извършено със съдействието на служители на ОП „Градини и паркове“. Целта е пейките да бъдат използвани по предназначение, в зона, която действително се посещава от пешеходци и семейства с деца.
Припомняме, че „Алеята на пейките“ по бул. „Хаджи Димитър“ стана обект на множество коментари през 2023 г., когато беше установено, че на 530 метра между двете платна са подредени цели 77 пейки и 53 бетонни кошчета за смет. Тогава инициативата предизвика бурни реакции заради необичайното им разположение в зона, където почти няма пешеходен поток – Като за Гинес: 77 пейки на 530 м. между платната на бул. „Хаджи Димитър”. Преоектът за реконструкция на тази улица бе напревн по времето на кмета Здравко Димитиров – Зико на бул. „Хаджи Димитър“: Хората ме аплодират – ВИДЕО.
Проверка на Под тепето тогава установи, че едната пейка струва 702 лева, а кошчето е 468 лева. Стойностите на двата елемента от градското обзавеждане са твърде завишени
Сега част от градското обзавеждане получава втори шанс в по-подходяща среда. Жителите на района вече могат да посядат на „новите стари“ пейки по улица „Царевец“. Така печалнопрочутата „Алеята на пейките“ продължава да пише своята история. Отнетият рекорд на бул. „Хаджи Димитър“ е за сметка на по-прагматично приложение и с надежда за повече удобство на съкварталците, вместо за антирекорд. Макари и две години по-късно.
