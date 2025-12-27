Разходка из бункера под Небет тепе

Клип в социалните мрежи на Пловдив, публикуван преди ден, показва състоянието на бомбоубежището под Небет тепе, където преди време се помещаваше клуб „Мания“. Линк в първите коментари пък ни отвежда на дълга видеоразходка из коридорите на укритието, качена преди месец. Предвид състоянието на бункерите в цялата страна, никой не би останал изненадан от разрухата вътре (в началото на март 2022-ра година от Дирекцията обявиха, че малко над 5% от бомбоубежищата в цялата страна са в добро състояние). Лошите новини са, че:

А) Един от входовете към укритието е бил разбит и оставен отворен още преди месец, което позволява достъп на всеки – любопитни деца, клошари, обирджии. На другия вход зее голяма дупка.

Б) Бункерът е разграбен и в изключително лошо състояние.

Естествено, веднага изниква въпросът кой е отговорен и кой стопанисва бункерите.

През март месец тази година темата за бомбоубежищата в Пловдивска област бе в полезрението на „Под тепето“. Оказа се, че само едно скривалище на Сахат тепе и едно на Бунарджика се поддържат. Според проучване на „Под тепето“ от 2012 година на територията на областта има 36 такива обекта – публична държавна собственост. От тях 34 се намират в община Пловдив, а два – в община „Родопи“. Също така на територията на община Пловдив има и 20 обектови колективни бомбоубежища. Към онзи момент те са били собственост на частни фирми, община Пловдив и държавни ведомства и са предназначени за укриване на работещите в съответните предприятия. Към 2012 г. в пет от бомбоубежищата е имало наематели. Заведението „Скалата“, например, е било едно от тях – както пловдивчани знаят, то отдавна не работи.

Когато през 2022 г. темата за бомбоубежищата отново стана актуална заради войната между Украйна и Русия, от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ публикуваха текстов файл, наречен „Национален регистър“. В него се посочва, че в Пловдивска област има общо 31 скривалища, като 20 от тях са в града и всички се нуждаят от спешно привеждане в годно състояние.

От Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране тогава предложиха безвъзмездна помощ за обследване на наличните укрития. Организацията събра база данни от свои членове, готови да съдействат доброволно за справяне с проблема.

Съдейки по видеото на GrUkA23 в YouTube, бомбоубежищата в Пловдив продължават да са в лошо състояние и без реална поддръжка. Едно от тях – в непосредствена близост до една от основните забележителности на града – зее отворено с разбита врата и пробит втори вход.

