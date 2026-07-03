Разбиха престъпна група за пране на пари в Пловдив

Организирана престъпна група е разкрита след проведено разследване и оперативни мероприятия от служители на отдел „Икономическа полиция“ към ОД на МВР-Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив.

Вчера Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже и две жени, както следва: пет лица за това, че от лятото на 2024 г. до юли 2026 г., в Пловдив, са участвали в организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари.

Спрямо ръководителя на организираната престъпна група – 41-годишен мъж, е повдигнато обвинение и за това, че от лятото на 2024 г. до месец юли 2026 г., в Пловдив, в условията на продължавано престъпление е извършил финансови операции, сделки с имущество, парични средства и моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро и те са придобити чрез изпиране на пари.

По делото е установено, че на името на 41-годишния мъж, ръководител на организираната престъпна група, е имало регистрирани три дружества в Пловдив. Част от останалите членове на сдружението са били собственици на няколко „кухи“ фирми, от които към дружествата на 41-годишия мъж били изпращани фактури за нереални сделки във връзка с предоставяне на стоки и услуги, касаещи строителни дейности. Така управляваните от него дружества приспадали неследващ им се данъчен кредит. Установено е, че парите генерирани от престъпленията са били влагани в закупуването на автомобили и на инвестиционно злато и сребро.

Друга част от участниците в организираната престъпна група са притежавали реално работещи дружества, с които са извършвали фиктивни сделки с дружествата, собственост на организатора на престъпната група, като за да им предадат легален вид са извършвали плащания по банков път. Налице са данни, че непосредствено след постъпване на преводите паричните средства са изтегляни в брой, след което са връщани обратно на техните наредители.

На част от дружествата е била извършена данъчна проверка, чието заключение сочи, че по този начин държавата е била ощетена с над 1 500 000 евро.

На 1 юли са извършени 25 претърсвания и изземвания и лични обиски на различни адреси в Пловдив, Асеновград и София, като са иззети множество относими към разследването веществени и писмени доказателства. Разпитани са свидетели. Назначени са експертизи. Задържани са били 6 лица, като на всички са предявени обвинения и са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Днес Окръжна прокуратура-Пловдив внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо четирима от тях. Спрямо други двама от обвиняемите е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на по 10 000 евро.