Два фестивала стартират в Пловдив днес

Осмото издание на фестивала „Уикенд в Пловдив“ и четвъртото издание на „Винени нощи във Филипополис“ започнат днес. Събитията ще се проведат на 3, 4 и 5 юли 2026 г. и ще превърнат града под тепетата в сцена за туристически преживявания, културни маршрути, винени дегустации, градски игри и специални предложения от хотели, ресторанти, музеи и туристически обекти. Откриването на двата фестивала ще бъде тази вечер от 19 ч. в „Античен форум север“.

Веднъж годишно и само в рамките на един уикенд събитието „Уикенд в Пловдив“ дава възможност на жителите и гостите на града да се потопят в магията на най-стария жив град в Европа и един от най-старите градове в света, като се възползват от множество атрактивни оферти и отстъпки от -10% до -50%.

Фестивалът обединява туристическия бранш в Пловдив и предлага на посетителите всичко необходимо за един прекрасен „Уикенд в Пловдив“ – специални оферти за настаняване в избрани хотели, където всеки гост ще получи бутилка вино като комплимент, заведения за хранене и развлечения, туристически забележителности, културни обекти, музеи и активности за свободното време. В изданието през 2026 г. пловдивчани и гостите на града ще могат да избират сред над 30 оферти и специални предложения, а програмата ще бъде допълнена от две летни вечери с „Винени нощи във Филипополис“, градска игра със загадки, пешеходни туристически турове с лицензирани екскурзоводи, както и отстъпки, подаръци и преживявания в пловдивските музеи и партньорски обекти.

Как да се включите в „Уикенд в Пловдив“?

За да се възползвате от всички отстъпки и активности, е необходимо да се сдобиете с „Уикенд в Пловдив“ гривна. Тя е Вашият пропуск за получаване на специалните предложения в обектите участници, както и за достъп до част от допълнителните преживявания, подготвени от организаторите.

Редовната цена на гривната е 15 евро.

По време на фестивала, на 3, 4 и 5 юли, гривни ще могат да бъдат закупени и валидирани на презентационните щандове на фестивала, разположени на пл. „Централен“, на Главната улица до Централна поща и на „Античен форум Север“.

„Винени нощи във Филипополис“ – дегустации сред античната история на Пловдив

Един от акцентите в програмата е четвъртото издание на „Винени нощи във Филипополис“, което ще се проведе на 3 и 4 юли, петък и събота, от 19:00 до 24:00 ч.

Събитието ще посрещне посетителите сред впечатляващата антична обстановка на „Античен форум Север“, разположен на пл. „Централен“, между Централна поща и Епископската базилика на Филипопол. Именно там, в сърцето на Пловдив, винените вечери ще съчетаят история, градска атмосфера, музика, срещи с винопроизводители и дегустации на подбрани вина.

С „Уикенд в Пловдив“ гривна посетителите получават вход и дегустация за двете вечери на „Винени нощи във Филипополис“.

За гостите без „Уикенд в Пловдив“ гривна входът за „Винени нощи във Филипополис“ е:

3 юли, петък: 5 евро

4 юли, събота: 5 евро

3 и 4 юли, петък и събота: 8 евро

Ще се насладим на охладените вина на: Винарска изба Камея, Daniel’s Plain, ЕНСО УАЙНС, Винарска изба Джинвира, AYA Estate, Чешко вино, Дивинекс, Росалеа и Г. Филипофф.

Посетителите ще имат възможност да дегустират вина от различни стилове и региони, да се срещнат с винопроизводители и да прекарат две летни вечери в една от най-емблематичните градски зони на Пловдив.

Безплатни туристически турове с лицензирани екскурзоводи

„Уикенд в Пловдив“ гривната дава възможност на посетителите да преоткрият града чрез безплатни туристически обиколки с лицензирани екскурзоводи.

Туровете са пешеходни, с продължителност до 2 часа, и преминават през историческия център на Пловдив. Те не включват посещение в обекти, но разказват интересни факти от историята и живота на града.

Началната точка на „Уикенд в Пловдив тур“ е Часовника на Централна поща.

График на туровете:

Петък, 3 юли: 20:00 ч.

Събота, 4 юли: 09:00 ч. и 19:00 ч.

Неделя, 5 юли: 09:00 ч.

Градска игра със загадки „Уикенд в Пловдив“

Сред специалните активности тази година е и градската игра със загадки. Нашите партньори от „Вътрешен глас“ ще Ви предизвикат с градската игра със загадки „Градски търсачи: Уикенд в Пловдив“.

Играта е създадена за всички, които обичат да откриват града по различен начин – чрез наблюдателност, логика, разходка и забавление. Участниците ще могат да играят самостоятелно или в отбор, като за целта ще им бъдат необходими зареден телефон, удобни обувки и добро настроение.

Кодът за вход в играта ще бъде предоставен чрез ветрилото, което посетителите получават с „Уикенд в Пловдив“ гривната, или от щанда на „Вътрешен глас“, разположен на „Античен форум Север“.

Най-добрите участници ще имат възможност да спечелят награди – бутилки вино.

„Уикенд предизвикателство“

Към всяка „Уикенд в Пловдив“ гривна посетителите ще получат и книжка „Уикенд в Пловдив предизвикателство“. В нея ще има място за събиране на стикери от партньорските обекти. Всеки стикер е с логото на съответния обект и ще може да бъде получен при използване на офертата в него. Първият стикер ще бъде комплимент от организаторите.

След като участниците съберат необходимите стикери, ще могат да ги снимат и изпратят на организаторите по описания в книжката начин, за да се включат в разпределението на награди.

Интерактивна карта с локации и оферти

За удобство на посетителите организаторите са подготвили интерактивна карта с всички обекти, оферти и локации, част от „Уикенд в Пловдив“.

Картата ще бъде достъпна онлайн и ще може да се използва през смарт устройства. Обектите участници ще бъдат обозначени и със стикер „Уикенд в Пловдив локация“, за да бъдат лесно разпознаваеми от гостите на фестивала.