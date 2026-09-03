Доброволците от „Пловдив 112“ с демонстрация пред Общината

Доброволно формирование „Пловдив 112“ ще проведе практическа демонстрация пред сградата на Община Пловдив на 3 септември от 8:30 часа.

Доброволците ще покажат част от подготовката си, оборудването, с което разполагат, както и действията, които предприемат при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Целта на инициативата е да представи по достъпен начин основните правила за безопасност и ролята на доброволците при кризисни ситуации.

По време на демонстрацията гражданите ще могат да се запознаят и с дейността на „Пловдив 112“, подготовката на формированието и възможностите за присъединяване към него.

Снимка: Община Пловдив – Municipality of Plovdiv