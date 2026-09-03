ГрадътНовини

Доброволците от „Пловдив 112“ с демонстрация пред Общината

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:21ч, четвъртък, 3 септември, 2026
0 135 Преди по-малко от минута

Доброволно формирование „Пловдив 112“ ще проведе практическа демонстрация пред сградата на Община Пловдив на 3 септември от 8:30 часа.

Доброволците ще покажат част от подготовката си, оборудването, с което разполагат, както и действията, които предприемат при пожари, бедствия и други извънредни ситуации.

Целта на инициативата е да представи по достъпен начин основните правила за безопасност и ролята на доброволците при кризисни ситуации.

По време на демонстрацията гражданите ще могат да се запознаят и с дейността на „Пловдив 112“, подготовката на формированието и възможностите за присъединяване към него.

Снимка: Община Пловдив – Municipality of Plovdiv 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:21ч, четвъртък, 3 септември, 2026
0 135 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина