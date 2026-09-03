MAP-Desinfo ще анализира вредните наративи в българските медии и социални мрежи

Сдруженията „Данни за добро“ и „Про веритас“ започват заедно работа по проекта MAP-Desinfo, насочен към наблюдение и анализ на вредни наративи, разпространявани през медии и социални мрежи в България.

Изпълнението на проекта ще продължи до юли 2027 г. Той се финансира от Фонд „Партньорство“ (PACT), администриран от Институт „Отворено общество“ – София.

Целта е практическа: да се изгради работен процес, който помага на изследователи и журналисти да проследяват как вредни наративи се появяват, разпространяват и променят в различни медийни среди. Това включва традиционни медии, онлайн издания, YouTube канали, TikTok, Facebook и Instagram.

Каква е целта

Публичният разговор в България е повлиян от повтарящи се наративи за ЕС, НАТО, Русия, миграцията, пола, изборите, съдебната система и други чувствителни теми. Важното при тях не е само дали отделно твърдение е вярно или невярно, а каква история изграждат: кой е представен като заплаха, кой е виновен, кой е жертва и каква реакция се внушава. Именно тази рамка може да бъде вредна, особено когато се повтаря през социални мрежи, онлайн медии, публични фигури и местни контексти.

В момента голяма част от тази работа все още се върши ръчно. Журналисти, проверители на факти и изследователи често проследяват отделни случаи един по един. Това остава необходимо, но по този начин е трудно да се видят по-широките модели.

MAP-Desinfo има за цел да подпомогне тази работа чрез по-систематичен процес. Проектът ще съчетава медиен мониторинг, машинно подпомогната класификация и журналистически анализ. Резултатът трябва да бъде по-ясна картина кои наративи са активни, къде циркулират и как са рамкирани.

Какво ще изгради проектът

Проектът е организиран около прост работен процес.

Първо, ще събираме релевантно медийно съдържание от системи за мониторинг и публични онлайн източници. Това включва текст, изображения и, когато е възможно, транскрипции от аудио и видео съдържание.

Второ, ще използваме икономични езикови модели за първоначален преглед на събрания материал. Те ще помагат да се отделя релевантното от нерелевантното съдържание, така че ръчният преглед да се съсредоточи върху случаите, при които е най-вероятно да се виждат повтарящи се модели.

Трето, ще анализираме филтрирания материал в по-голяма дълбочина с по-мощни frontier модели. Тези модели ще свързват подбраните материали с предварително идентифицирани модели на манипулативно съдържание и ще изготвят подробни доклади за това как се изграждат и разпространяват вредни наративи.

Проектът ще разработи и табло за преглед на събрания и анализиран материал, което да помага на журналистите да следят какво циркулира в тяхната информационна среда.

Ролята на журналистите

Pro Veritas ще координира група регионални журналисти, които ще документират конкретни случаи от своите области на работа. Тяхната роля е важна, защото регионалната информационна среда често е трудна за разчитане и остава неразбрана от националните медии.

Националният медиен мониторинг може да покаже какво е видимо в центъра, но често пропуска как наративите се адаптират към конкретен град, общност, малцинствена група или местен конфликт. Регионалните журналисти са в по-добра позиция да забележат тези местни версии и да обяснят контекста им.

Тяхната работа ще помогне и за подобряване на методологията. Проектът няма да разчита само на предварително зададени категории. Когато журналистите срещат нови случаи, списъкът с наративи и процесът на класификация ще могат да се прецизират.

Първо методологията

Преди системата за мониторинг да бъде полезна, проектът има нужда от обща методология. Трябва да определим какво означава „вреден наратив“ за целите на този проект, как се документират случаите и как се проверява автоматизираната класификация.

Първият етап ще бъде посветен на тази основа: идентифициране на начални категории наративи, разработване на формат за журналистическо докладване и тестване доколко автоматизираните инструменти могат да подпомогнат анализа.

Какво следва

Следващата стъпка е изграждането на методологията, техническата система и работния процес с журналистите. След това проектът ще премине към редовен мониторинг и анализ.

Ще публикуваме информация за развитието на работата, включително за методологията, таблото и аналитичните резултати.