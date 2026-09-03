Парламентът избира ново ръководство на НЗОК

Народното събрание ще избира днес управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Гласуването е включено в програмата за работа на депутатите.

За поста управител на НЗОК се състезават двама кандидати – Станимир Михайлов, номиниран от парламентарната група на „Продължаваме промяната“, и д-р Владимир Васев Даскалов, предложен от „Прогресивна България“. Двамата бяха изслушани миналата седмица от парламентарната комисия по здравеопазването.

За подуправител има един кандидат – Здравко Шушков, също издигнат от парламентарната група на „Прогресивна България“.

В дневния ред на Народното събрание е включено и изслушване на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той трябва да представи информация за фактическото състояние на договорите за изграждането на автомагистрала „Хемус“ и за предстоящите действия по реализацията на проекта.

Депутатите ще разгледат още на първо четене два законопроекта за промени в Закона за въвеждане на еврото в Република България, внесени от „Демократична България“ и „Прогресивна България“.