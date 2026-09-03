Деца стават военни пилоти и командоси на Kids Expo Plovdiv 2026

Какво е да бъдеш военен пилот, как изглежда истинската авиационна екипировка, как работят специалните сили и как се действа при спасителна операция? Децата ще могат да се докоснат отблизо до света на военната авиация и командосите по време на KIDS EXPO PLOVDIV 2026. То ще се проведе от 11 до 13 септември включително в пространството около Братската могила в града с подкрепата на Община Пловдив. Изложението е отворено за посетители всеки ден от 10 до 19 часа.

Авиационна техника, катапултно кресло, парашутно-десантно оборудване, високопроходими бронирани машини и десетки интерактивни демонстрации ще бъдат сред големите атракции на изложението, което се очертава с най-силното институционално присъствие в историята на Kids Expo досега.

Едно от най-впечатляващите участия ще бъде на 3-та авиационна база „Граф Игнатиево“. Военните ще покажат част от техниката и оборудването, използвани при обслужването и експлоатацията на бойната авиация. Сред експонатите ще бъде специализираната самолетно-обслужваща техника FORD F-350 Flight Line Tow Tractor, както и различни средства за аварийно напускане на военен самолет.

Децата ще могат да видят отблизо и едно от най-любопитните съоръжения в бойната авиация – катапултно кресло. Ще бъдат представени височинно оборудване, височинно-компенсиращи, вентилационни и противопретоварващи костюми, авиационни шлемове и маски, тренировъчна компютърна система CDS, както и парашутно-десантни и аварийно-спасителни средства.

Сериозно присъствие ще има и Съвместното командване на специалните операции. Специалните сили ще пристигнат с високопроходими бронирани машини и автомобили, ще изградят център с парашутно-материална част и ще покажат пред децата динамична демонстрация със служебни кучета.

101-ви Алпийски полк на Сухопътните войски също се завръща на Kids Expo. Една от любимите атракции от предишните издания – стената за катерене – отново ще даде възможност на малките посетители да проверят смелостта и уменията си под наблюдението на военнослужещите.

Силното присъствие на Министерството на отбраната е само част от мащабното участие на държавните институции. Министерството на вътрешните работи ще бъде представено от Главна дирекция „Национална полиция“, включително сектор „Детска престъпност“ и Пътна полиция, Главна дирекция „Гранична полиция“ и пожарната в Пловдив. Заедно с Пътна полиция ще бъде изграден и специален детски полигон, на който най-малките ще учат основните правила за безопасност на пътя чрез практически занимания.

Една от най-интересните образователни зони ще покаже на децата какво всъщност се случва, когато някой набере 112. На територията на изложението ще бъде изграден демонстрационен call център на Националната система 112. В него малките посетители ще могат сами да подадат примерен сигнал, да проследят неговото обработване и да разберат как работи цялата система – от първото обаждане до изпращането на съответната служба.

Министерството на земеделието и храните също ще представи мащабна програма. Изпълнителната агенция по горите ще покаже специализиран автомобил за гасене на горски пожари и мобилния образователен фургон „Горичка в количка“. Южноцентралното държавно предприятие ще привлече децата с „Мисия: Пазител на гората“, занимания, посветени на залесяването, дивите животни, чудния свят на пчелите и професията на лесовъда, както и специална творческа станция.

Сред участниците ще бъдат още Българският Червен кръст и Центърът за спешна медицинска помощ – Пловдив с практически демонстрации, както и Социалното предприятие за хора с увреждания в Пловдив, което ще представи различни видове занаяти, сред които стъклоиздухване и керамика.

Културата и образованието също ще имат свое пространство. Професионалната гимназия по каменообработване в село Кунино и Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“ ще бъдат част от програмата, а активности се уточняват и с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Към KIDS EXPO PLOVDIV 2026 се присъединяват още Фондация „За Доброто“, SOS Детски селища, SMARTY KIDS, A1, Мебели Кармен, JUMBLE JOY, КУБЕТИ, „Опознай Пловдив“ и Mall Plovdiv със специални образователни, интерактивни и развлекателни зони.

Голям акцент ще има и върху спорта. Футболен клуб „Ботев“ Пловдив ще срещне малките фенове с историята на клуба и детско-юношеската си школа. Предвидени са игри с футболисти и треньори от академията, както и специален гост от представителния мъжки отбор. Баскетболен клуб „Академик“ Пловдив ще изгради баскетболна площадка, на която ще се провеждат открити тренировки за децата.

От катапултното кресло и екипировката на военните пилоти до бронираните машини на специалните сили, спасителите, пожарникарите и системата 112 – KIDS EXPO PLOVDIV 2026 ще даде възможност на децата не просто да гледат, а да преживяват, да задават въпроси и да откриват професии, които един ден могат да се превърнат в тяхно призвание.

Със силното участие на армията, полицията, пожарната, спасителните и социалните служби KIDS EXPO PLOVDIV 2026 се очертава като най-мащабното досега институционално издание на инициативата.

KIDS EXPO PLOVDIV 2026

Кога: 11 – 13 септември

Къде: Братска могила, Пловдив

Вход свободен

KIDS EXPO PLOVDIV 2026 се провежда с подкрепата на Община Пловдив и медийното партньорство на NOVA Broadcasting Group.