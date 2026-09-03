Традиционната изложба „15 х 5“ събира утвърдени и млади художници в Пловдив

Една от традиционните изложби в културния календар на Пловдив – „15 х 5“ на Дружеството на пловдивските художници, ще бъде открита тази вечер, 3 септември, от 18:30 часа в Дома на културата „Борис Христов“.

Ежегодният кураторски формат отново ще събере в обща експозиция разпознаваеми имена от художествения живот на Пловдив и страната, както и представители на по-младото поколение автори. Куратор на тазгодишното издание е Христо Жеков.

През годините „15 х 5“ се утвърди като част от Есенния салон на изкуствата и като възможност за среща между различни поколения и творчески почерци. Форматът традиционно предлага селекция, в която вече познати художници застават редом до автори, които тепърва навлизат по-осезаемо в художествения живот на града.

В тазгодишното издание участват Атанас Москов, Ангел Чираков, Стефания Михайлова, Георги Георгиев, Петър Чучулигов, Михаил Маламски, Иван Краевски, Венета Маринова, Даниела Русева, Георги Калев, Златка Шеткова, Илиян Иванов, Даниела Стоянова, Иван Тотев и Христо Жеков.

Плакатът на изложбата, както и в предишните издания от 1995 г. насам, е дело на Костадин Отонов.

Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив по програма „Култура“, в рамките на проекта „Съвременно изкуство: център Пловдив“ на Дружеството на пловдивските художници и е включено в Културния календар на града за 2026 г.