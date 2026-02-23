АктуалноИзбориНовини

Професор от Аграрния стана областен управител

Пловдив има нов областен управител. С решение на служебното правителството днес бяха назначени 28 областни управители. Досега заемащите тези длъжности бяха освободени, като на мястото на проф. Христина Янчева в пловдивска област бе назначен Владислав Попов.

Той е магистър е по агроекология във Висшия селскостопански институт в Пловдив и доктор от Университета на Западен Сидни, Австралия. Има професионален опит в областта на агроекологията, биологичното земеделие и опазването на околната среда. През последните пет години е професор в Катедрата по агроекология на Аграрния университет в Пловдив.

