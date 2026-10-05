Препълнен стадион „Христо Ботев“ ще почете паметта на Илиян Филипов
Всички седящи места за мача между Ботев и Славия на стадион „Христо Ботев“ бяха разпродадени. Жълто-черната общност се обедини, за да почете паметта на убития финансов благодетел на клуба Илиян Филипов. От клуба обявиха символична цена на билета от 1 евро, а само за няколко дни капацитетът му бе запълнен на 100 %. Така мечтата на Филипов да види напълно запълнен Колежа ще бъде сбъдната, макар и след трагичната му кончина.
Мачът срещу Славия ще е в събота. С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.
Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом – стадион „Христо Ботев“, коментираха от клуба.
Един коментар
Съмнявам се , най-вероятно на калпак да има купени по 5-6 билета.