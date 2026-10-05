Всички седящи места за мача между Ботев и Славия на стадион „Христо Ботев“ бяха разпродадени. Жълто-черната общност се обедини, за да почете паметта на убития финансов благодетел на клуба Илиян Филипов. От клуба обявиха символична цена на билета от 1 евро, а само за няколко дни капацитетът му бе запълнен на 100 %. Така мечтата на Филипов да види напълно запълнен Колежа ще бъде сбъдната, макар и след трагичната му кончина.

Мачът срещу Славия ще е в събота. С оглед огромния интерес към двубоя, в следващите часове клубът ще пусне ограничено количество допълнителни билети на цена 1 евро. Те ще бъдат достъпни онлайн на kolezha.bg и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.

Ще сбъднем голямата мечта на Илиян Филипов. Той ни обедини и ни върна в нашия дом – стадион „Христо Ботев“, коментираха от клуба.