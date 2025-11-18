Предложение: Буферен паркинг в имота на Свободна зона

„Защо общината не трябва да продава Свободна зона-Пловдив АД? С какъв потенциал разполагат притежаваните там активи?“. Това пита в коментар общинският съветник от ПП-ДБ Веселина Александрова по повод внесеното от кмета предложение за разпродажба на общински акции, сред които тези във въпросното дружество.



Според Александрова администрацията не трябва да се отървава от дяловете си в Свободна зона в името на еднократен приход, а да отдава под наем съществуващия сграден фонд, като прилежащите към него площи бъдат преустроени в голям буферен паркинг.

„Теренът, на който е разположена базата, е с обща площ около 44 300 кв.м. Свободната площ е около 20 000 кв.м. Непосредствено до него от запад и от юг има свободен общински терен, който е с площ около 17 200 кв.м. При добро желание съществуващите сгради се запазват, продължават да се отдават под наем и да носят приходи, а свободната площ се използва за буферен многоетажен паркинг (на входа на Пловдив, както се прави), който носи допълнителни сериозни приходи.

Ако Свободна зона се продаде, Пловдив ще реализира еднократен приход, който няма и да го усетим, а на тези 44 300 кв.м. ще се построи нещо друго, което вместо да облекчи пловдивчани, допълнително ще ги натовари, а ще натовари и пътната инфраструктура“, смята Веселина Александрова.

Предложението на кмета Костадин Димитров ще се гледа на сесията на местния парламент този четвъртък и се очаква да предизвика сериозен дебат.