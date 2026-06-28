Пицата в Пловдив, която те кара да забравиш къде си

Още с първата хапка от римската пица или ароматна домашна паста човек лесно може да се заблуди, че се намира някъде из уличките на Рим, а не под тепетата. И това не е случайно.

Зад концепцията стои идеята за максимално автентичен италиански вкус – от продуктите до техниката на приготвяне. Всичко, от сирената и зехтина до брашното и маслините, идва директно от Италия.

Особено внимание е отделено на тестото. То втасва бавно, като за римската пица процесът отнема цели 72 часа. Резултатът е лека, въздушна основа с хрупкав ръб и балансиран вкус, който прави всяка комбинация още по-изразена.

Менюто съчетава класически италиански рецепти с модерно градско усещане. От меландзана с патладжан, пармезан и пушена скаморца до богати месни предложения – всеки вкус намира своята публика.

Pizzeria Reggiano умело балансира между динамиката на бързото хранене и удоволствието от бавното, истинско изживяване. Подходящо е както за бърз обяд в центъра, така и за спокойна вечеря, която не бърза да приключи.

И може би точно затова усещането там често се описва просто: за момент забравяш, че си в Пловдив.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: