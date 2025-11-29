Неразработената археология, част от Форум-Север, може да бъде вписана в градската тъкан по адекватен начин, който да използва историческия хилядолетен потенциал на града, вместо отгоре да се появи поредния безличен „резиденс“. Тази идея се върви в общественото пространство, относно дупката между заведението „Пощата“ и къщата, в която е живял Димитър Кудоглу.

В момента там има инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда от прословутата фирма, осъждана за унищожаване на сграда-културна ценност „Виктория Резиденс“. В основите на комплекса са част от археологическите ценности от северната част на античния Форум-Агора.

Идейните визуализации за бъдещата зелена площ, вписана сред археологията, са на Никола Сивков, главен двигател на „Капана Фест“. След няколко дни в непосредствена близост ще започне изграждането и на атрактивния за пловдивчани и гости на града коледен Капана базар, а присъствието на строителна техника на мястото няма да се вписва в културната и празнична атмосфера.

Сивков е подал жалби до редица институции, относо проекта за мястото на ул. „Гладстон“ 12. В жалбите си той изтъква, че има риск от заличаване на културните пластове от централното обществено място на древния Филипопол, а инвеститорът е „с доказан рецидив по ЗАКН“, и едва ли отношението към археологията ще бъде адекватно. Това се вижда ясно и от приложената визуализация от „Вероника Резиденс“, която е напълно неподходяща както за археологическите ценности отдолу, така и за историческата среда от началото на XX век, с която проектът е в пълно противоречие.

Жалбите с желание за спиране на строителството са подадени до НИНКН, Министерство на културата, РДНСК.