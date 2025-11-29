Ето как може да изглежда пространството до Пощата на Форума
Неразработената археология, част от Форум-Север, може да бъде вписана в градската тъкан по адекватен начин, който да използва историческия хилядолетен потенциал на града, вместо отгоре да се появи поредния безличен „резиденс“. Тази идея се върви в общественото пространство, относно дупката между заведението „Пощата“ и къщата, в която е живял Димитър Кудоглу.
В момента там има инвестиционно намерение за изграждане на жилищна сграда от прословутата фирма, осъждана за унищожаване на сграда-културна ценност „Виктория Резиденс“. В основите на комплекса са част от археологическите ценности от северната част на античния Форум-Агора.
Идейните визуализации за бъдещата зелена площ, вписана сред археологията, са на Никола Сивков, главен двигател на „Капана Фест“. След няколко дни в непосредствена близост ще започне изграждането и на атрактивния за пловдивчани и гости на града коледен Капана базар, а присъствието на строителна техника на мястото няма да се вписва в културната и празнична атмосфера.
Сивков е подал жалби до редица институции, относо проекта за мястото на ул. „Гладстон“ 12. В жалбите си той изтъква, че има риск от заличаване на културните пластове от централното обществено място на древния Филипопол, а инвеститорът е „с доказан рецидив по ЗАКН“, и едва ли отношението към археологията ще бъде адекватно. Това се вижда ясно и от приложената визуализация от „Вероника Резиденс“, която е напълно неподходяща както за археологическите ценности отдолу, така и за историческата среда от началото на XX век, с която проектът е в пълно противоречие.
Жалбите с желание за спиране на строителството са подадени до НИНКН, Министерство на културата, РДНСК.
Един коментар
Поредната виктория резидънс не само че на практика ликвидира античните останки, но и архитектурата ѝ повтаря дословно останалите виктории резидънси с грубата си фасадна пластика, някакъв примитивизъм, уж интерпретация на класиката от началото на двадесети век. От публикуваните визуализации се вижда дисонанса със средата. И това в зона под контрола на НИНКН, забележете.