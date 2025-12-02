Тангото не е просто танц – то е пламенен диалог между сърца, история, разказана без думи, и музика, която превръща тъгата в страст, а копнежа – в елегантна стъпка. В неговата красота се крие вечната борба и помирение на човешките емоции, изразени чрез пронизващи мелодии и завладяващ ритъм.

На 14 декември, точно в 18:30 ч., Епископската базилика на Филипопол в Пловдив ще се превърне в сцена на един музикален разказ, посветен на магията на тангото. Концертът, озаглавен „Денят на тангото“, обещава да потопи публиката в дълбините на този емоционален и изискан жанр, преминавайки границите на традиционното и докосвайки съвременното.

Сцената ще събере изключителни музиканти, които ще преведат слушателите през богатия пейзаж на танго музиката. От Испания пристига виртуозът Горка Хермоса на баян, чието майсторство е признато в цял свят. Двамата, заедно с Александър Маринов – талантлив пловдивски акордеонист, преподавател и композитор, съставляват дуо – Хер/Мар. Към него ще се присъедини и Свобода Боздуганова – контрабас. Техният ансамбъл ще бъде допълнен от струнния квартет и духови инструменти на формация КласикАрт, в състав: Калина Христова – цигулка, Галина Любенова – цигулка, Евгения Бааджиева-Димова – виола, Кристиана Михайлова – виолончело, Явор Добрев – кларинет и Михаил Михайлов – валдхорна.

В програмата на вечерта ще прозвучат творби, които са едновременно познати и неочаквани. Публиката ще има удоволствието да чуе легендарни мелодии от титани като Карлос Гардел, чието име е синоним на Златния век на тангото, както и модерните интерпретации на френския акордеонист и композитор Ришар Галиано. Специално място е отделено и за авторската музика на българския композитор Александър Маринов, както и на творби от Мартин Ричардсън, които разширяват границите на жанра.

Концертът „Денят на тангото“ е покана за едно пътешествие в музикалното сърце на страстта. Той е част от мисията на организаторите да представят класическата и съвременна музика на широка публика.

Входът за събитието е свободен до заемане на местата!

Не пропускайте възможността да бъдете част от това завладяващо преживяване, където всяка нота носи духа на Буенос Айрес и всяка мелодия разказва вечната история на тангото.