„Мяра“: Пет партии сигурни за парламента, още две близо до бариерата

Ако парламентарните избори се провеждаха в средата на февруари, пет политически сили биха имали сравнително стабилни позиции за влизане в Народното събрание, а още две запазват реални шансове да преминат изборната бариера. Това показват данни от ежемесечното независимо проучване на социологическата агенция „Мяра“.

Сред избирателите, които заявяват твърдо намерение да гласуват, най-висока подкрепа събира хипотетична формация около Румен Радев – 33,3%. Следват ГЕРБ-СДС с 18,9%, „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,7%, „ДПС – Ново начало“ с 10,7% и „Възраждане“ с 6,8%.

Близо до парламентарната бариера се нареждат МЕЧ с 3,9% и БСП с 3,7%, докато „Величие“ остава с 2,3%. Подкрепата за „Има такъв народ“ и АПС е съответно 2,1% и 1,9%, а останалите гласове се разпределят между по-малки формации.

Декларираната избирателна активност достига 51,5%, което при условие на реален вот би означавало участие на над три милиона души. Около 1,5% от заявилите, че ще гласуват, посочват, че биха избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Социолозите уточняват, че резултатите представляват моментна снимка на обществените нагласи, а не прогноза за изборния резултат. Проучването е проведено в период на засилен обществен интерес покрай казуса „Петрохан“, което също може да е повлияло на отговорите.

Изследването е реализирано между 9 и 15 февруари 2026 г. чрез интервюта „лице в лице“ с таблети сред 812 пълнолетни български граждани. Максималната статистическа грешка е ±3,5%.