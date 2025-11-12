Пловдив посреща първия редовен полет от Братислава

Летище „Пловдив“ ще посрещне първия редовен полет от Братислава тази събота, 15 ноември 2025 г. На церемонията по посрещане ще присъстват кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметовете на общини от Фонда за развитие на летището и други официални лица.

Влак ще свързва летище Пловдив с Централна гара

Събитието бележи поредна важна стъпка в утвърждаването на Летище „Пловдив“ като регионален авиационен център и в разширяването на въздушната свързаност между България, Словакия и Европа.

Идната пролет обявяват концесия за летище Пловдив

Полетите ще се обслужват от авиокомпания Wizz Air.

Снимка: Архив, летище „Пловдив“