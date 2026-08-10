5 автобуса с променен маршрут заради полагане на топлопровод в „Западен“

Северната платно на бул. ,,Пещерско шосе“ – в участъка от ул. ,,Царевец“ до кръстовището с ул. ,,Рая“ в район „Западен“, се затваря за движение на превозни средства от днес,10.08.2026 г., до 24.08.2026 г. (понеделник) включително или до приключване на строително-монтажните дейности по полагане на нова връзка с топлопровод на EVN – Топлофикация Пловдив.

Маршрутите на автобусни линии №6, №15, №24, №66 и №222 се променят както следва:

Линия №6

Посока: кв. ,,Изгрев“– кв. ,, Прослав“ – бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 172 – Аптечно управление, наляво по ул. ,,Царевец“, спирка № 389 – Студентски общежития, спирка № 390 – „Пазарчето“, десен завой по ул. ,,Солунска“ спирка № 301 – „Аптеката“, спирка № 302 – Кметство район Западен, спирка № 303 – ОМГ, десен завой по ул. ,,Орфей“ временна спирка № 1 – срещу ДГ ,,Елица“, ляв завой по бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 175 – срещу ЖК ,,Корона“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №15

Посока: ИЗК ,,Марица“ – кв. ,, Прослав“ – ул. ,,Перущица“ спирка № 243 – срещу МОЛ ,,Пловдив“ 2, надясно по бул. ,,Пещерско шосе“, наляво по ул. ,,Царевец“, спирка № 389 – Студентски общежития, спирка № 390 – „Пазарчето“, десен завой по ул. ,,Солунска“ спирка № 301 – „Аптеката“, спирка № 302 – Кметство район Западен, спирка № 303 – ОМГ, десен завой по ул. ,,Орфей“ временна спирка № 1 – срещу ДГ ,,Елица“, ляв завой по бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 175 – срещу ЖК ,,Корона“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия № 24

Посока : Завод ,,Устрем“_ кв. „Прослав“ – бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 172 – Аптечно управление, наляво по ул. ,,Царевец“, спирка № 389 – Студентски общежития, спирка № 390 – „Пазарчето“, десен завой по ул. ,,Солунска“ спирка № 301 – Аптеката, спирка № 302 – Кметство район Западен, спирка № 303 – ОМГ, десен завой по ул. ,,Орфей“ временна спирка № 1 – срещу ДГ ,,Елица“, ляв завой по бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 175 – срещу ЖК ,,Корона“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока : ЖК ,,Тракия“А12_- кв. „Прослав“ – бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 172 – Аптечно управление, наляво по ул. ,,Царевец“, спирка № 389 – Студентски общежития, спирка № 390 – „Пазарчето“, десен завой по ул. ,,Солунска“ спирка № 301 – Аптеката, спирка № 302 – Кметство район Западен, спирка № 303 – ОМГ, десен завой по ул. ,,Орфей“ временна спирка № 1 – срещу ДГ ,,Елица“, ляв завой по бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 175 – срещу ЖК ,,Корона“ и по утвърдения маршрут.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия № 222

Посока : Пловдивски университет_ кв. „Прослав“ – бул. ,,Хаджи Димитър“ спирка № 300 – ул. ,,Атон“, надясно по ул. ,,Царевец“, ляв завой по ул. ,,Солунска“ спирка № 301 – Аптеката, спирка № 302 – Кметство район Западен, спирка № 303 – ОМГ, десен завой по ул. ,,Орфей“ временна спирка № 1 – срещу ДГ ,,Елица“, ляв завой по бул. ,,Пещерско шосе“ спирка № 175 – срещу ЖК ,,Корона“ и по утвърдения маршрут.