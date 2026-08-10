Пръскат срещу комари в Пловдив

На територията на Пловдив ще се проведе поредната акция по масово третиране срещу възрастни форми на комари, съобщават от ОП „Дезинфекционна станция“. Ето графикът до края на месец август:

10-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Западен“ и поречието на река Марица;

1-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Западен“, кв. „Коматево“ и поречието на река Марица;

12-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Западен“, поречието на река Марица и гробищни паркове;

13-и и 14-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Централен“ и гробищни паркове;

17-и и 18-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Северен“;

19-и и 20-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Южен“;

21-ви и 24-ти август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Тракия“;

25-и и 26-и август – Дезинсекция срещу възрастни форми /имаго/ на комари на територията на район „Източен“.

Обработките ще се осъществяват в часовия диапазон от 21 до 04:30 ч.

Специализираните екипи ще използват препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) обработките ще продължат през следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат пόлета на пчелите в указания по-горе период.

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg