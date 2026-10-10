Ремонтът на улици и тротоари в зоната зад бившия Партиен дом продължава с пълна сила – след последната отсечка от ул. „Г. М. Димитров“ от няколко дни се работи и по ул. „Крали Марко“. Както „Под тепето“ вече писа за други улици наоколо, масово се премахват стогодишните гранитни бордюри, които са в отлично състояние и се заменят с по-малки и нетрайни бетонни бордюри.

Защо гранитните бордюри изчезват от улиците на Пловдив така и все още не става ясно – от Община Пловдив и от представител на фирмата изпълнител единствено обясниха в каква посока изчезват – прибрани на склад, вместо да се използват на мястото, за което са създадени. Не беше обяснено и защо на някои улици, които се ремонтират – като пред Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“ или в цялата зона около Кукления театър и Дондуковата градска градина тези елементи бяха запазени, то на други места трябва да бъдат премахнати.

Още по-странно е решението и вече ремонтиран участък зад хотел „Тримонциум“ с изцяло обновен тротоар да бъде пре-ремонтиран. Гранитните бордюри бяха запазени в 10-15 метровия участък в края на улица „Крали Марко“, ремонтиран преди няколко години – сега тези вече ремонтирани места се преправят само, за да бъдат премахнати гранитните бюрдори. А защо е нужно пловдивчани да плащат за нови и по-нетрайни материали, когато старите са напълно функционални и трябва да бъдат единствено преподредени, все още няма никакво обяснение.