Започна събарянето на бившия завод „Ален Мак“ – ВИДЕО
Започна събарянето на бившия козметичен завод „Ален Мак„, видя на място Под тепето. Една от емблемите на соца отива завинаги в историята, след неуспешна приватизация и дългогодишна агония.
Багери вече бутат част от северното крило на стария козметичен гигант, който е опасан от строителни заграждения. Информационна табела на обекта не бе забелязана.
По информация на Под тепето, на мястото на неработещото от години предприятие ще бъде изградена нова болница. Припомняме, че през 2022 г. теренът и сградният фонд на ул. „Васил Левски“ са придобити от новосъздаденото дружество „Ален Мак Пловдив“ ЕООД с цел превръщането им в здравен и бизнес център.
От районнто кметсво в „Северен“ съобщиха за Под тепето, че за дейностите по събаряне има издадени документи за сметоизвозването и депонирането на строителни отпадъци и съгласуван план за безопастност по време на разрушаването.
„До този момент няма постъпили писма за инвестиционни намерения при нас„, коментира районният кмета Венцислава Любенова пред медията ни и допълни, че когато става дума за мащабни проекти, обикновено инвеститорите контактуват директно с Община Пловдив.
Седесарската приватизация се състоеше в следното – хора без бизнес умения и без пари взимаха заводи за жълти стотинки, за да им продадат машините за старо желязо, пък ако успеят да ги пуснат на някой под наем за складове за турска стока, китайска още нямаше, добре. Затова сега всички индустриални зони на Пловдив са мъртви. Тук таме някой сменя гуми или нещо подобно и толкоз. Но пък скоро ще ни зарадват с нови жилищни комплекси от еднакви сандъци с уродливи апартаменти на европейски цени.
Само където сдс беше създадено от БКП
ама БКП създаваше предприятия,а всички след нея-разрушаваха.Страната ни жеше водеща в-парфюмерийната промишленост,каро-стриенето-първа в европа.Електронна промишленост-водеща в соц-лагера,производство на -стомана,мед,алуминий,олово,цинк,коприна,синтетични влакна,КИЛИМИ,платове-на ниво водещите икономики в Европа,азия и арабския свят.А КЪДЕ СМЕ СЕГА-ИЗроди,които се бшнаричате бЪлгари-всички вИе,без мое участие,сте съучастници в тази разруха-вАшите копилета ще носят последствията от това-и това заслужавате и ще получите Яд ме е,че заради вас ме наричат бЪлгарин.Откажете се от това,да се идентифицирате като българи-нищо сте,и нищо ще бъдете и занапред и то от най-голямото НИЩО !!!
Ти разбира се не осъзнаваш какви простотии си написал… Така наречените индустриални зони произвеждаха такива боклуци, че и в СъвеЦкия съюз трудно се продаваха… НЕКОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ПРОИЗВОДСТВО… А, иначе приватизоторите пак бяха от твоите хора – българи комунисти 🙂
капулг-прочети го на обратно-нищо не знаеш-явно си от Зет недоразумението -напротив- българия първа въведе машините с ЦПУ в соц-лагера-и то Японски-от най-висок клас такива имаше само гЕрмания най-големия производител на мотокари и електрокари-в 32 страни по света-дори в САЩ,Япония и китай-арабския свят,СССР,Германиите.Глупак-аз бях в мотокарния бранш по това време и каквото и да плямпаш-не знаеш какво беше наистина-а аз бях в кухнята-ит извора и не плямпай тъпотии.поинтересувай се и проучи малко Най-лошите машини заминаваха за сесесере.другите бяха за второто направление-голф и мерцедес-за пример.тъпаци.