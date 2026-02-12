Започна събарянето на бившия козметичен завод „Ален Мак„, видя на място Под тепето. Една от емблемите на соца отива завинаги в историята, след неуспешна приватизация и дългогодишна агония.

Багери вече бутат част от северното крило на стария козметичен гигант, който е опасан от строителни заграждения. Информационна табела на обекта не бе забелязана.

По информация на Под тепето, на мястото на неработещото от години предприятие ще бъде изградена нова болница. Припомняме, че през 2022 г. теренът и сградният фонд на ул. „Васил Левски“ са придобити от новосъздаденото дружество „Ален Мак Пловдив“ ЕООД с цел превръщането им в здравен и бизнес център.

От районнто кметсво в „Северен“ съобщиха за Под тепето, че за дейностите по събаряне има издадени документи за сметоизвозването и депонирането на строителни отпадъци и съгласуван план за безопастност по време на разрушаването.

„До този момент няма постъпили писма за инвестиционни намерения при нас„, коментира районният кмета Венцислава Любенова пред медията ни и допълни, че когато става дума за мащабни проекти, обикновено инвеститорите контактуват директно с Община Пловдив.