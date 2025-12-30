Водата в Пловдив поскъпва от 2026 г.: Колко ще плащаме реално и защо цифрите в медиите се разминават

Новите цени на ВиК услугите влизат в сила от 1 януари. Някои публикации цитират само част от сметката. Ето каква е реалната цена за пловдивчани

От 1 януари 2026 г. пловдивчани ще плащат повече за вода. Това предвижда решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се изменят цените на ВиК услугите за последната година от регулаторния период 2022–2026 г. За „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив регулаторът е утвърдил нови тарифи, които ще се отразят директно в месечните сметки на домакинствата.

Важно уточнение, което често липсва в публичното говорене, е че сметката за вода не се състои само от „цената на питейната вода“. Реално потребителите плащат три услуги – доставяне на вода, отвеждане на отпадъчните води и тяхното пречистване. Именно сборът от тези три компонента формира крайната цена.

За Пловдив от 2026 г. тази комплексна цена ще бъде 6,07 лева за кубичен метър с ДДС. За сравнение, през 2025 г. тя беше 5,74 лева, което означава увеличение с 33 стотинки на кубик, или около 5,7 процента.

На практика това означава, че домакинство със средно потребление от 10 кубични метра месечно ще плаща с около 3,30 лева повече на месец, или приблизително 40 лева повече на година.

В последните дни обаче се появиха публикации, които цитират значително по-ниска цена за Пловдив – около 3,70 лева на кубик. Тази цифра е коректна, но само ако става дума единствено за цената на питейната вода. Тя не включва таксите за канализация и пречистване, които също са задължителна част от сметката и се начисляват на всички домакинства, свързани към мрежата.

Именно тук възниква и объркването. Когато се говори за „цена на водата“ без уточнение, за читателя остава впечатлението, че това е сумата, която ще плаща общо. В действителност реалната тежест върху семейния бюджет идва от пълната, комплексна цена.

В решението си КЕВР анализира и дейността на ВиК – Пловдив за периода 2022–2024 г. Данните показват, че дружеството е отчело над 21 милиона лева инвестиции, основно в подмяна на водопроводна и канализационна мрежа и в съоръжения за пречистване на отпадъчни води. Въпреки това изпълнението на инвестиционната програма е около 72% от планираното, което регулаторът определя като частично.

Сериозен проблем остават и технологичните загуби на вода, които в Пловдив продължават да са около 45%. Макар да има леко подобрение спрямо предишни години, почти половината от подадената вода не достига до потребителите. Този фактор, заедно с високите разходи за електроенергия, продължава да натиска цената нагоре.

С новите тарифи Пловдив се нарежда сред по-скъпите големи градове в страната. Цената тук е по-висока от тази във Варна, Бургас и Велико Търново, но остава под нивата в градове като Русе, Благоевград и Силистра, където комплексната цена надхвърля 6,20–6,40 лева за кубик.

Въпреки поскъпването КЕВР приема, че цената в Пловдив остава под т.нар. праг на социална поносимост, изчислен на база доходите в областта. Това е един от основните аргументи увеличението да бъде одобрено.

За пловдивчани обаче сухите числа означават още едно поскъпване от новата година. А въпросът дали и кога високите загуби и амортизираната мрежа ще започнат реално да се решават остава отворен.

Защо цените на водата се различават в медиите

Разминаванията в публикуваните цени не са резултат от грешни данни, а от различен подход. КЕВР определя отделни цени за трите ВиК услуги – доставка на вода, отвеждане и пречистване. Някои медии цитират само първата компонента – цената на питейната вода, която е по-ниска и по-лесна за възприемане.

Реалната сметка за потребителите обаче винаги включва и трите услуги. Затова единствено комплексната цена показва колко всъщност струва водата за домакинствата и позволява коректно сравнение между различните градове.