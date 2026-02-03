Месечната инфлация през януари се очаква да бъде 0,7%, а годишната – 3,6%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт.

Най-сериозен ръст на цените се отчита при ветеринарните и фризьорските услуги, застраховките и бижутата, като при последните поскъпването надхвърля 35% заради по-високите цени на златото. Алкохолът и тютюневите изделия са поскъпнали с около 6%.

Поевтиняване се наблюдава при облеклото и горивата. Стойността на потребителската кошница към момента е около 56 евро, като най-голямо увеличение има при млечните продукти и несезонните зеленчуци.