Опасни дървета в Северен
Масивни клони от изсъхнали дървета „валят“ по тротоарите около Френската гимназия, опасно е и в част от двора на училището
Граждани сигнализират за опасни паднали клони и изсъхнали дървета по тротоарите около Френската гимназия в район „Северен“ в Пловдив. Снимки, изпратени от живущи, показват огромни висящи клони и цели сухи дървета, които създават реален риск за живота и здравето на преминаващите.
Ситуацията е особено тревожна на фона на трагичния инцидент от последните дни, когато паднал клон край река Марица уби човек.
Положението в крайните алеи в двора на гимназията не е по-различно. В южната част зад игрището зелената площ буквално е непроходима джунгла.
Жителите призовават спешна намеса от страна на общината – премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета.
„Това е риск за всички – ученици, родители и граждани. Не можем да чакаме, докато се случи поредната трагедия“, споделят хората от района.
Прокуратурата разследва смъртта от паднал клон край Марица
Гражданите очакват районната администрация да вземе незабавни мерки, за да се гарантира безопасността на минувачите и да се предотвратят бъдещи инциденти.
„Няма време за отлагане! Призоваваме районната администрация да извърши незабавна проверка, премахване на опасните клони и санитарно подрязване на изсъхналите дървета, за да се предотвратят трагични инциденти. Ситуацията е видима и за всеки минувач и налага спешни мерки, тъй като 15 септевнри чука на вратата. Безопасността на децата не търпи отлагане!“ – пише още в сигнала.
Пловдивчани, които се обърнаха към медията ни, са категорични, че от години не са виждали служители на ОП „Градини и Паркове“ на ул. „Вук Караджич“ в Кършияка, което е видно и от снимките им.
