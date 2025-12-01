Без вода в Съдийски и Коматево

Авария на водопровод на кръстовището на ул. „Найчо Цанов“ с ул. „Стадиона“ е причината част от квартал „Съдийски“ да е без водоснабдяване.

Вода нямат и живущите на ул. „Хисар“ №38 в Коматево, където предстои направа на нови ВиК връзки.

В Северен има авария на бул. „Цар Борис 3-ти -Обединител“ №27. Районът е без вода.

Ремонт на противопожарен хидран е причината адресите около кръстовището на тул. „Димитър Талев“ и ул. „Светослав Мерджанов“ в Южен да са без водоснабдяване.

От ВиК Пловдив предвиждат тези проблеми да бъдат отстранени до 17 часа днес.