Без вода в Съдийски и Коматево

Авария на водопровод на кръстовището на ул. „Найчо Цанов“ с ул. „Стадиона“ е причината част от квартал „Съдийски“ да е без водоснабдяване.
Вода нямат и живущите на ул. „Хисар“ №38 в Коматево, където предстои направа на нови ВиК връзки.
В Северен има авария на бул. „Цар Борис 3-ти -Обединител“ №27. Районът е без вода.
Ремонт на противопожарен хидран е причината адресите около кръстовището на тул. „Димитър Талев“ и ул. „Светослав Мерджанов“ в Южен да са без водоснабдяване.
От ВиК Пловдив предвиждат тези проблеми да бъдат отстранени до 17 часа днес.
Един коментар
До кога ще търпим това? До кога ще ни спират водата по-често, отколкото в Украйна? До кога търтеи-партийни калинки ще се назначават за шефове на ВиК?