Протест в Пловдив: „Стига айляк – ограбват ни, а градът спи“

Пловдив се включва в националната протестна вълна срещу проектобюджет 2026 с шествие от площад „Съединение“ по Главната улица

Пловдивските граждани организират протест на 1 декември като част от национална инициатива срещу проектобюджет 2026. Събитието е планирано в солидарност с протестите в София и други градове на страната.

Първоначално протестът трябваше да се състои пред сградата на Община Пловдив, но според организаторите достъпът е отказан заради друго събитие на същото място. Затова сборният пункт се премества на площад „Съединение“, откъдето ще започне шествие по главната пешеходна улица.

„Вместо да гледате светлините на елхата, елате да запалим духа на промяната“, призовават организаторите.

Протестиращите заявяват, че излизат на улицата, защото „Бюджет 2026 ощетява гражданите, бизнеса и публичните услуги“. Те подчертават, че събитието е мирно, надпартийно и насочено към защита на обществения интерес.

Организаторите посочват редица проблеми, за които според тях липсва реакция – градски транспорт, мръсен въздух, пътна безопасност, социални политики, младежка зависимост и агресия.

📅 Понеделник, 1 декември

⏰ 18:15 ч. – сборен пункт на площад „Съединение“

🚶 19:30 ч. – шествие по Главната улица

Основни искания:

Преработване на проектобюджет 2026

Прозрачност, реалистични разчети и социални гаранции

Политики в интерес на гражданите, вместо партийни договорки

Протестът е организиран от Габриела Георгиева, Калоян Калинин и група доброволци активисти. По думите им необходимите документи са подадени по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите.