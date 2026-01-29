Какво ще решава Общинският съвет в Пловдив днес

Социална подкрепа, енергийна ефективност, културна инфраструктура и ключови административни решения ще бъдат във фокуса на втората за годината сесия на Общинския съвет – Пловдив. В дневния ред са включени 12 основни точки, които обхващат както конкретни помощи за граждани, така и мащабни проекти с дългосрочно значение за града.

Сред първите теми е предвидено отпускане на еднократна финансова помощ за гражданин от жилищен комплекс „Тракия“, чието жилище е пострадало при пожар. Предложението е за дарение в размер на 1534 евро. Общината ще обсъди и кандидатстване за модернизиране на материалната база на услугата „Домашен социален патронаж“ чрез проект към фонд „Социална закрила“, с цел подобряване на условията за предоставяне на социални грижи.

В дневния ред влиза и подкрепа за неправителствения сектор, като се предлага отдаване под наем на общинско помещение на фондация „Лазар Радков“ за дейности в сферата на здравеопазването, спорта и образованието. Общинските съветници ще разгледат и искане от Регионалната колегия на Българската асоциация на зъботехниците за наемане на зала за професионални дейности.

Сериозен акцент е поставен върху енергийната ефективност и културната инфраструктура. Предвижда се отпускане на временен безлихвен заем за 2026 г. за Народна библиотека „Иван Вазов“ за изпълнение на проект за устойчиво енергийно обновяване. Общината ще обсъди и кандидатстване за финансиране на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Н. Йонков Вапцаров“.

В рамките на сесията ще бъде разгледан и проектът „Брегове на съвремието“, който включва одобряване на заем за благоустрояване на южния бряг на река Марица и ремонт на кино „Космос“ – един от емблематичните обекти за културния живот на Пловдив. В Стария град се планира конкурс за избор на наемател на „Антовата къща“, с изискване тя да бъде превърната в художествена галерия и да се извърши необходимата реставрация.

Сред инфраструктурните теми е включено и приемане на дарение на земя на ул. „Брезовско шосе“ от частна компания, което ще позволи изграждането на второстепенна улица. В административната част на дневния ред е предвиден избор на лицензиран одитор за годишния финансов отчет на фондация „Пловдив 2019“, както и промяна на представителя на общината в Националната асоциация на доброволците в Република България.

Очаква се част от точките, свързани с финансиране, заеми и големи проекти, да предизвикат по-сериозни дебати в залата.