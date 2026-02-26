Какво ще решават пловдивските общински съветници днес

Избор на съдебни заседатели влиза като извънредна точка в заседанието на Общинския съвет – Пловдив

На предстоящото заседание на Общински съвет – Пловдив днес, 26 февруари 2026 г., съветниците ще разгледат близо 40 предложения, включени в предварителния дневен ред.

Сред тях е даването на съгласие за стартиране на официална процедура по кандидатстване на Пловдив за титлата „Европейска столица на спорта“ 2028 – стъпка, която може да донесе допълнителна международна видимост и възможности за развитие на спортната инфраструктура в града.

В дневния ред е включено и предложение за нормативно допустимо увеличение на разходите за възнаграждения на персонала в общинската и районните администрации, както и в бюджетните структури на общината за 2026 г. Подробности четете в статията Колко ще получават кметовете на Пловдив през 2026 г.

Съветниците ще разгледат още годишния отчет за дейността на обществения посредник на територията на общината за 2025 г., както и промени в Годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти. Сред тях са предвидени замени на недвижими имоти, включително в ЖК „Тракия“, както и продажба на общински жилища на правоимащи наематели.

Като извънредна точка в дневния ред е включено и предложението за избор на 75 съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив за мандат 2026–2029 г. Процедурата се провежда във връзка с изтичащия през май 2026 г. мандат на настоящите заседатели, като изборът им е необходим за нормалното функциониране на съда и разглеждането на наказателни дела в съдебния район.

