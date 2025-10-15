Клон падна на детската площадка на площад Шахбазян

Изсъхнало дърво, надвесено над детска площадка, едва не е станало причина за инцидент. За това сигнализира притеснен гражданин, който само минути преди падането на голям клон, се е разхождал там с 2-годишната си дъщеря.

„Дървото е видимо изсъхнало, а клоните му висят точно над детските съоръжения. Клонът падна веднага след като си тръгнахме – можеше да стане трагедия“, споделя той. „И това малко след като дърво падна наскоро и уби възрастен човек в Пловдив. Има ли въобще работеща община и институции в този град? Въпросът ми е към кмета.“

Сигналът отново поставя въпроса за състоянието на дърветата в градските зони за отдих и игра. По думите на мъжа, подал сигнала, дървото е в състояние, което с просто око показва нужда от спешна намеса – сухи клони, наклон към площадката и липса на грижа от страна на отговорните институции.