Общината рециклира велосипеди, но нови велоалеи няма

„Дай нов живот на стария си велосипед“, зове управата на града под тепета в екокампания за алтернативно придвижване, на фона на липсата на нови велоалеи – парадокс или шанс?

Община Пловдив обяви, че стартира кампания „Дай нов живот на стария си велосипед“, с която пловдивчани могат да предадат неизползвани или повредени велосипеди, за да бъдат ремонтирани и дарени на нуждаещи се.

Участието е лесно: старият велосипед се оставя в някой от районните кметства на града и след това партньорски сервизи го ремонтират. После – щастливи деца и възрастни ще могат да се придвижват по-лесно и екологично.

Всичко звучи чудесно, нали? Само дето Пловдив от години остава без нито един нов метър велоалея. Последните 230 метра бяха направени от кмета на Централен Георги Стаменов преди 3 години и то след дълга липса на новопостроени.

Въпреки че още на 4 август 2025 г. Община разглеждаше гражданска концепция за повече велоалеи и онези 230 метра до днес – нищо. Нито един метър, нито един знак, нито една маркировка.

Така че, ако сте решили да предадете стария си велосипед в кампанията, бъдете готови за неочаквана авантюра.

Но, хей, поне давате нов живот на велосипеда и подкрепяте социална кауза! А ако някой ден Община Пловдив се сети да направи още велоалеи, вашият велосипед вече ще е готов.

За справка – събирането става на адресите на районните администрации: Източен, Северен, Западен, Южен, Централен и Тракия.

Кампанията се провежда от 22 до 30 ноември 2025 г., а мотото е: „Дай стойност, намали отпадъка – предай велосипед с кауза!“

☎ За въпроси: 032/656 754

📧 direkcia_ecologia@plovdiv.bg

Снимка на корицата: новостроящата се велоалея в Пловдив/ архив на Под тепето от м. юли 2022 г.

Пловдив: Град на инициативи за велосипеди, без места за каране.