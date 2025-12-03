25 стари велосипеда събра община Пловдив в екоакция

От тях някои не стават за поправка и ще бъдат ползвани за части

Ремонтираните ще бъдат дарени на нуждаещи се

В кампанията „Дай нов живот на стария си велосипед“, с която пловдивчани имаха възможност могат да предадат неизползвани или повредени велосипеди, за да бъдат ремонтирани и дарени на нуждаещи се, са постъпили общо 25 превозни средства. Това съобщиха за Под тепето от пресцентъра на Община Пловдив.

Инициативата по набирането им приключи на 30 октомври, а в понеделник старите колелета бяха натоварени от служители на общината и отпътуваха към партньорските сервизи за ремонт.

Не всички от предадените велосипеди са годни за поправка обаче. Тези, които не стават ще бъдат използвани за части.

По предваритлена сметка, след ремонтите ще се паднат по около 3 велосипеда на районно кметство, които да бъдат дарени на нуждаещи се деца и възрастни.