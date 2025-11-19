Бунт в Община „Родопи“

18 от общо 20 кметове и кметски наместници обявиха война на политическите тактики в Общинския съвет

Те настояват общинските съветници да спрат политическите блокажи и да започнат „конструктивно, отговорно и прозрачно вземане на решения“.

В община „Родопи“ се надига напрежение: 18 от общо 21 кметове и кметски наместници подписаха декларация, в която остро осъждат поведението на част от общинските съветници и обвиняват ОбС в политически саботаж и блокаж на важни решения.

Документът е реакция след последните две заседания на Общинския съвет, които според подписалите се са били превърнати в сцена на лични нападки, блокиране на решения и демонстрации на политическа сила вместо работа в интерес на гражданите.

Кметицата на село Златитрап Светослава Томова чете декларацията

„Заседанията на ОбС не са място за лични противопоставяния. Жителите на общината не заслужават да бъдат обект на политически тактики. Личните амбиции не трябва да стоят над интересите на хората.“

— пише в текста на декларацията.

Подписалите настояват общинските съветници да спрат политическите блокажи и да започнат „конструктивно, отговорно и прозрачно вземане на решения“.

Според документа кметът е избран, за да води общината напред, а Общинският съвет е длъжен да работи с него, а не срещу него. Ролята на председателя на ОбС, по думите им, не може да служи за оправдание за липса на посока, отчетност и институционален ред.

Под декларацията стоят подписите на кметовете на Крумово, Цалапица, Брестовица, Устина, Ягодово, Браниполе, Белащица, Брестник, Златитрап, Оризари, Кадиево и Храбрино, както и на кметските наместници на Лилково, Бойково, Ситово, Извор, Дедово и Скобелево.

Селата, за които не е указано, че са подписали:

Марково

Първенец

Чурен

Кметовете обявяват, че няма да приемат политически блокаж, а ще настояват за управление в името на хората, а не в името на партиите.