Ново предприятие за 7 000 000 лева отвори до Пловдив

Таня Грозданова 16:13ч, сряда, 20 март, 2024
Турската компания Sistem Teknik Industrial Furnaces, Ltd. въведе в експлоатация нови производствени мощности на територията на Тракия икономическа зона. Халето е разширение на вече съществуващ цех на компанията „Технически Системи и Индустриални Пещи“ ЕООД, до Пловдив, на територията на индустриалната зона на община Куклен.

Кадри от току-що откритото въведеното в експлоатация разширение бяха публикувани в групата Българска индустрия (Bulgarian industry). Снимките са на Hristina Todorova, участник в проекта като проектант.

Компанията е специализирана в проектирането и производството на инсталации за топене и топлинна обработка за алуминиевата промишленост, както и автоклави и пещи за втвърдяване на композитни материали. Има изградени повече от 1500 потребителски дизайн съоръжения в 35 страни по света.

Припомняме, че през април 2023-а година дружеството получи сертификат клас А от Агенцията по инвестиции за инвестиционния проект, предвиждащ разширението.

То включва строителството на производствени халета, административно-складова част и закупуване на машини, оборудване и съоръжения, както и разкриването на 25 нови работни места. Размерът на инвестицията възлиза на 6 627 000 лв.

Произвежданите от предприятието продукти са предназначени за задоволяване потребностите на европейските и световни производители в алуминиевата индустрия.

Новата производствена мощност е завършена за една година, като в този период е включен и техническият проект„, разказва Христина Тодорова.

В един от сайтовете за намиране на кадри има три действащи обяви от компанията към днешна дата.

