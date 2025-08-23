Новите графити в квартал Капана

Източник: Lost in Plovdiv

В сърцето на Пловдив, сред паветата и артистичния шум на Капана, стените разказват свои истории. Между заведенията и малките магазинчета, всеки ъгъл е сцена, която превръща квартала в галерия под открито небе.

Макар и през годините доста голяма част от уличното изкуство да се комерсиализира и вече творбите основно да са рекламни, те все още допринасят за духа на квартала и създават пъстра и проповдигната атмосфера из калдъръмените улички.

На ул. Златарска до Шафран

От популярния ресторант съвсем наскоро оцветиха стената си с таланта на Stern и отново превърнаха тази част от улицата във фон за снимки (ако хванете момент без клиенти, разбира се). Преди време там отново имаше негово произведение, създадено покрай обживяването на зоната и превръщането ѝ към онзи момент в притегателен център за всички, които търсят забавление в Града под тепетата.

На Ядрото голямата стена с Madri International

Един от най-новите проекти, който привлече вниманието ни през последния месец, е дело на талантливите Arsek & Erase, които за пореден път надминават себе си в цветно арт платно, вдъхновено от Madrí Excepcional. Той заема цялата централна площ на пространството и впечатлява с изключително ярките си и цветни детайли, въплъщаващи идеята за душата на Мадрид, която брандът носи. Върху графита могат да бъдат открити eлементи от прогресивния градски дух на Пловдив и испанската столица, които оживяват в пъстра street art симбиоза.

На Йоаким Груев до бургерите

Другото пъстро произведение се намира почти на края на уличката в частта към Прокуратурата и е на едно от малките кафенета в района. Изобразява разливащо се по паважа кафе

На Ядрото до караваната за пълнени картофи

Доскоро тук имаше друга цветна творба, но със смяната на предназначението на обекта, стената също бе обновена с ново стрийт арт произведение.

