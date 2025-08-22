Оставиха в ареста обвиняемият за убийството в Първомай

Обвиненият за убийството в Първомай Ивелин Цветанов остава в ареста, тъй като може да извърши друго престъпление. Това реши пловдивският окръжен съд днес. Магистратите взеха най-тежката мярка за неотклонение спрямо младия мъж, който според разследващите умишлено е причинил смъртта на майката на приятелката си.

Съдът прецени, че въпреки ранния етап на разследване, от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано подозрение за евентуална съпричастност на обвиняемият И. Ц. в престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Прие, че при мярка различна от задържане под стража е налице опасност от извършване на престъпление.

По време на съдебното заседание прокурорът Дилян Пинчев заяви, че задържаният има маниакална зависимост към една военизирана игра – „Еър Софт“. Негово хоби били оръжията. Според показанията на бившата му приятелка Йоана, при раздялата им той й казал, че като не могат да бъдат приятели, ще бъдат врагове.

Самият Цветанов заяви пред съда, че не е получил навреме адвокатска защита и за това, че униформените се държали грубо с него и не му давали дори да пие вода Каза, че показанията му били под полицейска диктовка.

Определението не е окончателно и подлежи на протест и обжалване пред Апелативен съд – Пловдив на 28.08.2025 г. от 10.00 часа.

Снимка: Радио Пловдив