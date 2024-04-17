НИНКН: Оградата на Небет тепе е недопустима и вредна
Поставената ограда на Небет тепе е недопустима и вредна. Тя не е съгласувана, каза пред Радио Пловдив директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров.
Той е бил горе на обекта по молба на кмета Костадин Димитров и новия министър на културата.
“ Направили са ограда, която не е съгласувана. И не само, че не е съгласувана, а конструкцията на тази ограда, бетоните, които се изляха, също ги няма в проекта. Така че нещата са доста по- тежки отколкото само една ограда, защото има и бетон отдолу. Представяте ли ки как се кърти бетон върху археология?!“, подчерта арх. Петров пред Радио Пловдив.
“ Ние можем само да съдействаме и помагаме, но решението се взима не от НИНКН, а в случаят от новия кмет на Пловдив, с когото имаме диалог, както и с новия министър“, отбелязва още директорът на Института.
Припомняме, че днес съветниците от ПП-ДБ излязоха с позиция, в която настояват незаконната ограда незабавно да се премахне. Темата ще влезе в пленарната зала на местния парламент следващата седмица.
Ето какво написа Николай Гюров от ПП в социалната мрежа:
На 28 Февруари писах по темата с оградата на Небет тепе и изказах притеснение, за облика на тепето, законността и целесъобразността на поставянето й. Чрез ОбС поставихме питане към кмета за законността на оградата. Не получихме отговор… Затова попитахме НИНКН и получихме отговор от тях, който гласи следното: Официалното становище на НИНКН и МК, поискано от ПП-ДБ е, че оградата на Небет тепе е незаконна; Становището на НИНКН гласи, че заданието не изисква изграждането на ограда около археологическия комплекс; Оградата не само променя образа на комплекса и ограничава достъпа до него, което не е съвместимо с културната му стойност, а и включването й в проектната документация на Небет тепе е недопустимо.
Настоявам за незабавно премахване на оградата и призовавам общината да предприеме необходимите стъпки за изпълнение на препоръките на НИНКН и Министерството на културата. Небет тепе е едно от най-популярните места за разходка и туризъм в Пловдив и опазването му като част от културното наследство на града е от решаващо значение.
