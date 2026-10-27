ТЕЛК и МВР с общи информационни системи за по-голяма безопасност на пътя

По-бърз обмен на данни между здравните институции и МВР обсъдиха представители на няколко институции на междуинституционална среща, посветена на пътната безопасност. Домакин на разговора е бил министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Сред основните теми е била предстоящата реформа в ТЕЛК, която е сред приоритетите на правителството за 2027 г. Идеята е институциите да могат да обменят необходимата информация по-оперативно, така че тя да подпомага както медицинската експертиза, така и контрола върху безопасността на движението.

Обсъжда се информационните системи на ТЕЛК и НЕЛК да бъдат свързани със системите на Министерството на вътрешните работи. Сред тях е и централният регистър на водачите на моторни превозни средства.

При реализиране на подобна връзка компетентните органи ще могат да получават своевременна информация, когато тя има отношение към медицинската годност на даден човек да управлява автомобил. От институциите подчертават, че обменът трябва да бъде организиран при стриктно спазване на изискванията за защита на личните данни и медицинската тайна.

Според министъра на транспорта Георги Пеев подобна система е част от т.нар. „дигитално ядро“ на реформата в пътната безопасност. То трябва да събира и анализира информация за факторите, които стоят зад пътните инциденти. Данните ще могат да се използват за оценка на риска и при работата на „Пътна полиция“, включително чрез достъп до необходимата информация от мобилните устройства на служителите.

Мащабът на системата на ТЕЛК показват и данните, представени от министъра на здравеопазването Катя Ивкова. По думите ѝ над 670 000 българи разполагат с експертно решение на ТЕЛК, като при повече от 85 000 от тях е определена 90% трайно намалена работоспособност.

Очакването е по-добрата свързаност между институциите да позволи рисковете да бъдат откривани по-рано и решенията за пътната безопасност да се вземат въз основа на актуална и надеждна информация.