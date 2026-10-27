През м. септември МИГ „Куклен-Асеновград“ проведе еднодневна информационна среща в с. Конуш-част от информационната кампания на сдружението.

Основната цел на информационната среща беше насочена към представяне на възможности за подобряване качеството на живот на територията на „МИГ – Куклен-Асеновград“ чрез изпълнение на мерки от Стратегията за ВОМР. По време на срещата се представи подробна информация за Стратегията за ВОМР и заложените мерки за кандидатстване по нея. В рамките на срещата се представиха на участниците информация за териториалния обхват, структурата на МИГ, заинтересованите лица, мерките по Стратегия за ВОМР, целите, допустимите по тях кандидати, дейности и разходи.

Представени бяха и добри практики от изпълнени проекти по мерки от предходната стратегия.

На срещата присъства кмета на с. Конуш г-н. Георги Ваклушев, както и представители на читалището, местния бизнес и физически лица-потенциални бенефициенти.

Еднодневната информационна среща се проведе във връзка с изпълнението на Административен договор № РД 50-40 / 22.01.2026 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за управление, мониторинг и оценка на стратегията и нейното популяризиране и Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-29 /20.01.2026 г. за финансиране на проект № BG06AFSP001-1.001-0065 по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06AFSP001-1.001 „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.“