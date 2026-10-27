Младежи организират почистване на река Марица

Марица няма Instagram, за да поиска помощ

Млади пловдивчани организират доброволческа акция за почистване на част от поречието на Марица. Инициативата „Пловдив за Марица“ ще се проведе на 7 ноември, събота, от 10:00 до 12:00 часа, а сборният пункт ще бъде при моста на ВХВП.

Поканата е отправена към всички пловдивчани, които искат да отделят два часа от съботния си ден, за да помогнат за почистването на един от символите на града.

„Марица няма Instagram, за да ти пише, че има нужда от помощ. Затова сме ние“, посочват младите организатори.

Акцията има за цел не само да събере отпадъците от избрания участък, но и да привлече внимание към по-широкия проблем със замърсяването на реката и отговорността за опазването на градската среда.

По бреговете и в коритото на Марица често попадат пластмасови опаковки, битови отпадъци, автомобилни гуми и други изхвърлени предмети. Част от едрите отпадъци се премахват трудно и за това са необходими специализирана техника, допълнителни средства и намеса на институциите.

Според организаторите обаче периодичните акции сами по себе си не са достатъчни. Те настояват за повече превенция, по-ефективен контрол и санкции за хората, които замърсяват.

„Пловдив за Марица“ се реализира в рамките на проекта „Младежки гласове за доброволчество – IVY2026“, изпълняван от Асоциация „Голям брат, Голяма сестра – България“ и съфинансиран от Европейския съюз.

Инициативата се провежда със съдействието на Община Пловдив и ОП „Чистота“. Общинското предприятие ще подпомогне извозването на събраните отпадъци, а на място за доброволците ще бъдат осигурени необходимите материали за почистването.

Организаторите се надяват акцията да се превърне в начало на по-широка гражданска инициатива, тъй като реката преминава през различни части на Пловдив и проблемът със замърсяването не може да бъде решен с почистването само на един участък.

Участието е безплатно и отворено за всички желаещи. Желаещите могат да се включат на 7 ноември от 10:00 до 12:00 часа, като сборният пункт е при моста на ВХВП.

Повече информация и участие:

https://www.facebook.com/events/1132778605843881?locale=bg_BG